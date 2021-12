El famosos que intentó conquistar a Marcela Feudale pero se quedó corto

Marcela Feudale fue entrevistada este miércoles en LAM y confesó qué famoso intentó conquistarla. "Matías Alé me tiró los galgos, pos Alfano. Creo que le había dado por las jovatitas, él tiene como esa cosa del targuet más alto porque yo soy mayor que él", reconoció la locutora.

"Fue después de Grecia Colmenares. Pero no es mi estilo Matías, al menos ese Matías, era borderline. No te tiraba los galgos directamente, jugueteaba. Hacía eso porque no generaba ningún tipo de responsabilidad", agregó.

Luego, reveló que no le gustan los hombres del ambiente y recordó una mala experiencia. "En el 87, 88 salí con un productor de radio, que fue un terrible ´tereso´ conmigo, y quedé quemada, dije ´no salgo con nadie más del medio´. Porque aparte el tipo después cuando conocía a alguien y yo ya estaba en Videomatch, decía que había salido conmigo ¿Con qué intención? No lo sé. Y les contaba intimidades, cosas de la vida privada", recordó Feudale.

Matías Alé.

Recordemos que Feudale regresó a Showmatch para sorpresa de todos durante la gran final de La Academia. La histórica locutora de Marcelo Tinelli, quien no pudo formar parte del ciclo durante el 2021 por motivos vinculados a la pandemia del coronavirus, emocionó a todos con su aparición.

"Hoy le pedí que viniera porque le quiero agradecer personalmente todos estos años juntos. Este cierre del 2021 no podía faltar. Fuerte el aplauso para Marcela Feudale", anunció Tinelli.

"Había algo que defender, que era mamá. Es muy feo lo que pasa, pero acá estoy. Van a cerrar un año muy lindo. A pesar de todo lo que pasa, estamos vivos, y eso es muy importante. Te quiero mucho y los extrañé mucho", comentó visiblemente emocionada.