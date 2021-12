Lejos de la televisión, Paula Chaves tiene un nuevo oficio y ya obtuvo su título

Tras estar al frente de una nueva temporada de Bake Off (Telefe), Paula Chaves tiene un nuevo oficio lejos de la televisión y ya obtuvo que compartió con alegría con sus millones de seguidores.

Más alla de su año de intensa actividad laboral y del tiempo que le dedica al cuidado de sus tres hijos, Paula dedicó también su energía la realización de un curso de doula, una práctica profesional destinada al acompañamiento de mujeres y familias en los procesos de gestación, parto, lactancia y postparto.

El objetivo de la vocación que eligió Paula Chaves consiste en asistir a mujeres en la recta final del embarazo, y luego en el parto y puerperia. Con una formación multidisciplinar y holística, la conductora completó el curso de 10 meses de duración y hoy ya está habilitada a ejercer el oficio.

Paula Chaves, feliz con su título de doula.

“Si no me hubiese dedicado a esta profesión creo que sería partera. Me encanta acompañar a las mujeres en los procesos de gestación, de parto, de puerperio, siento que hay como un ámbito descuidado que no se cuenta tanto. Eso de romantizar la maternidad y que todo está bárbaro y no, es re oscura la maternidad. Nos refleja con nuestra propia sombra, con nuestra propia herida de cuando somos chicos”, detalló recientemente en una entrevista Paula Chaves al referirse a su interés por el universo de la maternidad.