Acusan al hermano de Roberto García Moritán de matar a un hombre

En 2019, Patricio García Moritán, hermano de Roberto García Moritán, protagonizó un accidente donde atropelló a Lucas Maximiliano Ganín de 36 años. Fue la familia de la víctima quien decidió romper el silencio y contar todo lo sucedido en una entrevista con el sitio Primicias Ya.

"Hace un año y medio, mi hijo estaba en Buenos Aires, y el señor Moritán venía por Libertador con excesos de velocidad de 30 kilómetros. Lo agarró a 96 km/h mientras mi hijo cruzaba la avenida y lo mató", contó el padre de Lucas. "El hombre rebasó a dos coches que venían en sentido contrario, ni lo vio a mi hijo. Lo mató al instante", detalló Maximiliano Ganín.

Luego expresó el insólito pedido que le hicieron los abogados del cuñado de Pampita: "Nos pidió que no sea público porque le íbamos a perjudicar en el trabajo. Nos dijo que tenía un buen seguro, que lo íbamos a arreglar bien. Pero después nos dimos cuenta que la cosa estaba mal. El señor Moritán no actuó bien, nosotros accedimos porque no buscamos problemas, sabíamos que con un escándalo no íbamos a recuperar a nuestro hijo", reveló.

Pero tras enterarse que la causa está estancada, decidieron hablar sobre lo ocurrido: "En la comisaría Moritán dio una dirección, cuando le mandaron el acta ese domicilio no existía y nunca se presentó a la primera audiencia ni a segunda y en unos días tenemos la tercera", agregaron.

Además, revelaron que Moritán les ofreció 300 mil pesos para "arreglar" el asunto. "Con eso no pagamos ni el viaje para traerlo a Chascomús. Fue en plena pandemia, el Juez ni nos dio el cuerpo, estuvimos mucho tiempo hasta que lo pudimos llevarlo al cementerio donde nos prestaron un nicho. Nosotros queremos comprar uno y que sea su casita para siempre, pero no tenemos el dinero y tenemos miedo que nos pidan el lugar que nos dieron", concluyó el padre de Lucas.