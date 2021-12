El drama de Ariel Puchetta: “En un año perdí al 75% de mi familia”

El destino puede deparar todo tipo de episodios e incluso construir un verdadero infierno. Ariel Puchetta experimentó en carne propia una de las peores vivencias, con la consecución de las partidas de sus seres amados en un lapso pequeño de apenas un año.

El cantante de Ráfaga sufrió las múltiples muertes de su núcleo familiar, dado que en unos meses apagaron las luces el padre, la hermana mayor y la madre. Una concatenación de hechos que pueden devastar a cualquiera y que acontecieron en el recorrido de Puchetta.

El famoso músico tomó coraje para relatar con detalles cómo se sucedieron estas tristes pérdidas en una visita a PH, que suele convertirse en el entorno para navegar por aspectos íntimos de las celebridades, que perciben una atmósfera distinta que les permite abrir el corazón.

Con mucha entereza, Puchetta se lanzó a narrar el calvario que padeció en carne propia y sostuvo: “En un año y meses perdí al 75% de mi familia. Me queda una hermana y una medio hermana de parte de mi papá”. Ante la mirada compasiva del resto de los participantes del programa.

En cuanto al triste desenlace de su padre, Ariel explicó: “Él venía mal. Había tenido la amputación de dos dedos hace muchos años, pero se le curó porque se cuidó. Con mis hermanas estábamos tratando de cuidarlo, pero a veces es muy difícil porque cada uno tiene su vida. Y estaba con mi mamá, pero se escapaba a guitarrear y se iba”.

Lamentablemente, esa partida de su progenitor no fue todo y otro cimbronazo sacudió su estantería, porque a las semanas el calvario volvió a tocar sus puertas. “Al mes falleció mi hermana mayor, que estaba muy pegada a él y tenía 50 años recién cumplidos, tenía obesidad y había tenido problemas con una hernia. No me lo esperaba, para nada. Lo de mi papá por ahí un poco”, confesó.

Sorpresivamente, el coronavirus se entrometió en esa familia para producir el fallecimiento de la madre, por eso Puchetta reveló: “Se contagió y eso fue el detonante de un montón de cosas que ya tenía de base. Era diabética, tenía hipertensión, fue una lucha constante”.

Para cerrar, Ariel compartió un angustiante balance de todo lo que sufrió: “Hace poquito se cumplió un año. En un año y meses perdí al 75% de mi familia”. Claro que también ponderó que todavía camina de la par con su otra hermana Karina y sobre todo la familia que él mismo supo construir con su esposa.