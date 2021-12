¿Por qué Natalia Oreiro es tan querida en Rusia?

Natalia Oreiro logró una exitosa carrera en el mundo del espectáculo y entretenimiento. Oriunda de Uruguay, la actriz comenzó una vida como actriz en Argentina, la cual la llevó a escalar la cima de la fama.



De esta manera, la intérprete tuvo la oportunidad de formar parte de novelas que fueron un fenómeno mundial. Además de lucirse con diferentes e inolvidables personajes, también demostró que tenía talento para la música.



Fue así como comenzó una carrera muy versatil. No solo triunfaba en la pequeña pantalla y en el cine con distintas películas, sino que era una artista importante en la industria musical. Sin dudas, era una estrella que cada vez llegaba más alto.



A pesar de que recibió y recibe mucho amor en Argentina, como también en Uruguay; Natalia Oreiro logró mucha popularidad en Rusia. En dicho país, los ciudadanos están fascinados con la artista y la acompañan hace más de 20 años.



Natalia Oreiro - Fuente: Pinterest

El éxito de Natalia Oreiro en Rusia

A comienzo del año 2000, Natalia Oreiro formó parte de la famosa novela Muñeca Brava. Allí, la actriz daba vida a la inolvidable Cholito. Una mujer que no tenía miedo a jugar a la pelota, a decir lo que pensaba y a vestirse con atuendos “más masculinos“.



Como era de esperar, este producto argentino terminó llegando a Rusia. Allí, la telenovela argentina se convirtió en un imparable éxito, el cual sigue presente veinte años después. Fue así como los rusos se enamoraron de la actriz uruguaya.



Durante una entrevista, la intérprete reveló que no tiene una explicación para este fenómeno que surgió en Rusia y nunca finalizó. Para ella, logró un vínculo sentimental con cada uno de los ciudadanos que viven en dicho país.



Cabe resaltar, que muchos fanáticos aprendieron español para poder comunicarse con ella a través de cartas. La relación continúa siendo muy fuerte y esto se puede observar en cada visita que realiza la intérprete.



Con el paso de los años, los fanáticos rusos pudieron conocer a Natalia Oreiro fuera del personaje de Muñeca Brava. De esta manera, comenzaron a relacionarse con la actriz de una forma más directa y ya no la considera una extranjera, sino todo lo contrario. Sienten que ella forma parte de su cultura.







Este gran fenómeno puede observar en Nasha Natasha, un documental que estrenó Netflix hace un tiempo y que nos muestra el paso de la actriz por Rusia. Aquí veremos la gira que realizó en 2014 y el amor infinito que sienten los ciudadanos por ella.

“En Rusia, Argentina no de Maradona, es sinónimo de Natalia Oreiro”, dice un periodista de Moscú en el documental. Sin dudas, la actriz conquistó a cada persona desde su primera visita en 2001. Un amor que supera fronteras y culturas.



¿Qué opinas de esta popularidad de Natalia Oreiro en Rusia?