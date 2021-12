Participante de The Voice sufrió un tremendo accidente y se fracturó los brazos

Momentos de suma tensión se vivieron en The Voice cuando una de sus participantes sufrió una fuerte caída en pleno escenario tras su interpretación. Se trata de Wendy Moten, de 57 años, quien el pasado jueves deleitó al público junto a sus compañeros de equipo Lana Scott y Paris Winningham con una versión de “‘Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)”, uno de los clásicos de The Four Tops. Tras finalizar, Moten tropezó con un monitor y cayó violentamente.

Luego de la tanda publicitaria, ella se encargó de llevar tranquilidad al asegurar que la caída se vio mucho más grave de lo que realmente fue. "Estoy bien, un poco golpeada, pero, ¿saben qué? Todavía no estoy lista para irme, bromeó. A pesar de que se levantó y aseguró que se encontraba bien, este martes apareció en el programa con sus dos brazos enyesados.

Este martes, Moten reapareció en escena y brindó una exquisita versión de "Jolene", de Dolly Parton. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público es que debajo de las anchas mangas de su vestido verde podía verse que llevaba dos yesos que terminaban en sus pulgares.

Tras su presentación, su coach Blake Shelton realizó un repaso de lo ocurrido. "Te caíste del escenario, le dijiste a Carson que estabas bien. Esa noche te esperamos en los ensayos y nos enteramos de que estabas en el hospital". En broma, la coach le hizo prometer que se cuidaría. Y Molten le respondió: "No voy a romper nada. Van a tener que sacarme en una silla de ruedas. Yo seguiré cantando.