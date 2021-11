La particular respuesta de Isabella Icardi ante una pregunta de Wanda Nara

Todo parece volver a la normalidad en la vida de Wanda Nara luego del escándalo que protagonizó su marido Mauro Icardi con La China Suárez. Luego de un mes y medio que estallara la bomba en torno a la escandalosa infidelidad, la empresaria volvió a su actividad habitual en las redes sociales, tal como solía hacer antes de oficializar la separación.

Fue en este contexto que la empresaria filmó una charla con su hija menor, Isabella, y sorprendió a todos con la respuesta sin filtro de la pequeña. Mientras compartían una merienda en familia, Wanda grabó un diálogo con Isabella. "Isu, yo estaba pensando....si querés tener un hermanito", lanzó sin vueltas. Fue entonces que la pequeña de 5 años miró la cámara y contestó: "¿Mamá, estás loca? ¡Somos cinco!". "Por eso, ¿no querés ser seis?", le preguntó su madre. "Sí me gustaría pero si éramos tres podíamos, pero ahora no", respondió la pequeña.

Cabe recordar que en las últimas horas Nara volvió a ser noticia tras protagonizar una nueva polémica. La empresaria está a punto de lanzar su propia línea de bikinis. En este marco presentó "Wanda Swim" y mostró el primer diseño en sus redes sociales. Pero una diseñadora detectó una particularidad en el modelo. Fue Luciana Danduono, dueña de una reconocida marca de trajes de baño, quien no dudó en mandar al frente a Wanda acusándola de plagio.

"Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta", comenzó diciendo. Luego agregó: "Me lo esperaba de algún emprendedor pequeño pero no de ella. Es un diseño nuestro".

Tras la repercusión en redes que se generó por su denuncia, la diseñadora se explayó en un video. "Es una mina que puede pagar un diseñador, no lo puedo creer. Ya se que no puedo hacer nada porque tengo que patentar los modelos pero no, la impunidad tranca", detalló.