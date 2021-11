Tras el escándalo con su marido, Wanda Nara protagoniza una nueva polémica

Wanda Nara sigue siendo noticia en los medios. Tras el escándalo que protagonizó su marido Mauro Icardi, a raíz del encuentro íntimo que tuvo con la China Suárez en un hotel de París, una nueva polémica salpica a la empresaria.

Wanda está a punto de lanzar su propia línea de bikinis. En este marco presentó "Wanda Swim" y mostró el primer diseño. Pero una diseñadora detectó una particularidad en el modelo que publicó la mediática. Luciana Danduono, dueña de una reconocida marca de trajes de baño, no dudó en mandar al frente a Wanda en sus redes sociales acusándola de plagio.

"Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta", comenzó diciendo. Luego agregó: "Me lo esperaba de algún emprendedor pequeño pero no de ella. Es un diseño nuestro".

Tras la repercusión en redes que se generó por su denuncia, la diseñadora se explayó en un video. "Es una mina que puede pagar un diseñador, no lo puedo creer. Ya se que no puedo hacer nada porque tengo que patentar los modelos pero no, la impunidad tranca", detalló.

Finalmente, compartió las imágenes donde dejan en evidencia a Wanda. Por su parte, la empresaria sigue utilizando su cuenta de Instagram para difundir sus productos aunque todavía no se refirió al tema.