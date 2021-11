Revelan el polémico motivo del enojo de Ester Expósito con la China Suárez

Este miércoles en Intrusos (América), revelaron el polémico motivo del enojo de Ester Expósito con la China Suárez. Las actrices quedaron enfrentadas luego de que la española inicie un romance con un conocido actor que fue vinculado con la artista argentina.

Recordemos que en estos días, Ester Expósito tuvo una picante reacción contra la China Suárez en la red, gesto que demuestra que entre las acrtrices las cosas no están nada bien. La actriz ibérica está en una relación con Nico Furtado, y aparentemente la ex de Benjamín Vicuña estaría todavía rondando.

“Eugenia lo llamó a Nico de vuelta, chicos. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza”, aseguró la panelista Karina Iavícoli. Además, la periodista dijo que la razón de las llamadas de la China Suárez a Furtado fueron para reclamarle su falta de apoyo en el escándalo con Wanda Nara.

“Lo llamó para reclamar algunas cosas. Está enojada y siente que él debería haber tirado una lanza por ella. Por otro lado, me enteré de que siente lo mismo de Benjamín Vicuña. Siente que se quedó sola y que nadie la bancó. Lo llamó de vuelta a Nico para decirle ‘flaco, no me gustó lo que pasó’, porque nadie salió a defenderla”, agregó Iavicoli.

Mientras tanto, Ester Expósito y Nico Furtado fueron fotografiados juntos recientemente en las calles de Madrid y el romance sigue creciendo.