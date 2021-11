Lucía Celasco disparó contra su abuela Susana Giménez: "Me echó, duermo en un colchón"

Luego que Susana Giménez sorprendiera a todos al revelar el enojo que le produce la convivencia con su nieta, Lucía Celasco, la joven contó que su abuela la echó y que ahora duerme en un colchón dentro del local que tiene en Miami.

En el marco del segundo programa de Por el Mundo, donde Marley recorrió Miami junto a la diva, visitaron el negocio de Celasco y mantuvieron un divertido ida y vuelta. Luego de que Susana contara públicamente su deseo de que su nieta se fuera de su departamento, la joven expresó su opinión.

"Lucía, ¿estás trabajando? No puedo creer, me da una cosa en el corazón. ¡Trabaja! Es la única que trabaja de la familia", comentó Giménez. Luego, Marley la consultó sobre el problema en cuestión: "¿Y qué, te mudás acá ahora?". "¡Me echaron! Estoy durmiendo en un colchón acá porque me echaron", dijo la joven. "¿La echaste de tu casa?", le preguntó sorprendido el conductor.

"No, hicimos un trato. Yo le compré un departamento en Buenos Aires hace un año, que todavía no terminó de decorar. Es un departamento normal y necesitaba capital para poner y le dije: ‘Yo te doy todo esto, pero en casa no vivís’. Acababa de cambiar las alfombras blancas, antes de que ella fuera con sus amigas y ella aceptó el trato", sostuvo.

Recordemos que en la primera parte del programa, Susana había revelado que era imposible la convivencia con su nieta. "Acá no conseguís departamento fácil. Quiero que se vaya de casa, y no se va", disparó sobre la joven de 26 años que abrió una tienda de ropa en el barrio de Wynwood.

"Tiene un sillón cama, que lo abre y nunca más lo cierra; no cuelga la ropa, es tremendo", detalló sobre los motivos por los cuales la convivencia entre ellas se torna imposible. "Yo soy maniática con el orden, ayer ya pasé la aspiradora, y encima me quemaron la pava francesa con un amiga", agregó sobre los conflictos que tiene con Lucía.