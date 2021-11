Este jueves, Karina La Princesita estalló contra Eduardo Feinmann con una tajante pregunta tras haber sido cuestionada por el periodista por participar en un show en La Matanza, en la misma jornada en que el país quedó en conmoción por el asesinato de un kiosquero en esa localidad.

Recordemos que este miércoles, Eduardo Feinmann había lanzado un filoso dardo contra Karina La Princesita tras ser vinculada con el Frente de Todos. “Ella no se tiene que enojar conmigo, sino con aquellos que la utilizan (o se deja utilizar). Quizás es un negocio monumental para ella. Vive de eso, de cantar. Yo me refería a Mendoza y Espinoza. Cuando habían matado a Lucas, ella se mandó un fiestón con La Princesita. Mientras mataban al kiosquero, Espinoza se mandaba un ‘fiestón’ con La Princesita”, había expresado Feinmann en relación a la cantante y su vínculo con autoridades comunales.

Lejos de quedarse callada, Karina La Princesita arremetió con fuertes mensajes desde su cuenta de Twitter. "Ya tomé cartas en el asunto Vamos a ver, donde corresponde, quien miente… Es gravísimo lo que están haciendo conmigo. Y ensucian injustamente, con información totalmente falsa. No queda así", escribió la artista.

Lugo agregó: "No espero respuesta, pero si visibilizar, ciertas cositas que no se estarían teniendo en cuenta. A lo demás lo sigue el abogado y donde corresponde".

Acto seguido, Karina La Princesita se refirió directamente a Eduardo Feinmann: "Jamás me referí a ud de salame. Lo respeto en su profesión y no me siento ofendida por sus dichos. Ud no escucha mi música, al igual que yo no veo su programa, el cual no sé cómo llama ni en qué canal sale y no hay nada de malo en eso", enfatizó.

Y finalmente, cerró con una tajante consulta: "Pero le hago una pregunta…Si asegura que yo no tengo nada que ver, que no es nada en contra mío y sólo quería hacer referencia a los candidatos , por qué en los dos casos usa una foto mía, siendo que en el mismo evento tocaron muchos colegas y de igual importancia?".