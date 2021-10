Viviana Canosa encendió el rating en su regreso a la televisión

Viviana Canosa regresó a la televisión luego de varias semanas ausente en Viviana con vos, el programa que conduce por la pantalla de A24. El largo faltazo de la periodista generó una catarata de especulaciones sobre los motivos.

"Muchas gracias a todos por la hermosa energía. Cuanta emoción, Dios mío", fueron las palabras que publicó la conductora en su cuenta de Twitter horas antes de su vuelta al aire luego de 27 días.

A las 18 puntual, Viviana dio comienzo a su ciclo periodístico. "Muchísimas gracias a todos, no tengo nada preparado voy a improvisar. Qué extraño que es volver, que agradecida que estoy con todos ustedes. Fueron semanas, días, muy, muy difíciles, comentó. "Fue la primera vez en mi vida que no me importaba el qué dirán. Que no me importaba que mintieran acerca de mi vida, que operaran", reveló.

Luego, explicó los motivos de su larga ausencia: "Pasó que casi me muero, ni más ni menos. No por covid. Me descompensé. Yo naturalicé todas las peleas que di, pensé que era normal. No sabía cómo contarle a mi familia que me estaba muriendo, agregó visiblemente emocionada.

Tras su esperado regreso, Canosa compartió la excelente performance de audiencia que logró, con un pico de rating que alcanzó los 3.1. "Viviana con Vos: 3.1. El Noticiero de LN+: 2.6. La Hora de Víctor Hugo: 2.5. TN Central: 1.4. Muchas gracias a ustedes y a mi maravilloso equipo. Gracias por los mensajes tan amorosos que no doy abasto para responder, pero los leí. Que Dios los bendiga. Viva la vida", escribió Viviana.