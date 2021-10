¿Morena Rial está en pareja con su abogado?

Desde hace varias semanas, se rumoreaba que Morena Rial y Alejandro Cipolla estaban en pareja. Sin embargo, a pesar de las grandes especulaciones de muchos, la dupla salió a desmentir estas versiones. Primero fue la hija de Jorge Rial quien salió a tirar por la borda las habladurías y ahora, fue el mismísimo letrado quien opinó sobre el tema para que no quedara ningún tipo de dudas al respecto.

"Es como que se desvirtuó todo... Somos amigos y nos hablamos todos los días, constantemente. La quiero pero como amiga... Ella también siempre lo remarca y nos tenemos un aprecio increíble", expresó el abogado en diálogo con Juan Etchegoyen.

Morena Rial junto a su abogado Alejandro Cipolla

Además, contó que él está en una relación y esto le trajo problemas con su novia. "Mi pareja me preguntó si estaba en algo con ella. Al ser público, trasciende mucho más y la otra persona que no es pública no entiende si es un juego de la prensa o no. Morena lo explicó perfecto", señaló y sumó: "Aparte conocí a sus parejas y también a sus candidatos. Nunca pasó absolutamente nada y yo estoy comprometido".

Finalmente, agregó sobre Morena: "Es una genia y una persona muy introvertida hasta que entra en confianza. Ella tiene un circuito cerrado de personas que habla. Si son ocho es mucho. Y vínculo cercano serán tres personas de confianza en la cual me incluyo yo. Ella es tímida y eso provoca que la gente piense que es mala onda y la verdad es que es de diez ella".