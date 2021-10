La primera cita: cómo se conocieron Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio y desde cuándo están saliendo

El amor no se explica, no se desmenuza, ni se racionaliza, simplemente surge y se vive. No existen fórmulas, ni reglas, ni ningún manual de acción para responder al llamado del sentimiento que late en el interior. En esa emoción preciosa transita Zulemita Menem con Rodolfo D’Onofrio.

La hija del expresidente sorprendió al mundo con este vínculo sentimental, dado que nadie se lo imaginaba, ni lo avizoraba, pero sucedió. Desde que brotó la noticia a la luz, todas las miradas se enfocan en dilucidar mayores detalles de este explosivo romance.

Claro que Zulemita y Rodolfo comparten una pasión gigante, que es el fanatismo por River Plate. La hija de Carlos Menem heredó ese sentimiento y suele estar muy cerca del club de Núñez, de hecho, uno de sus emprendimientos comerciales se sitúa enfrente al Monumental.

A la hora de comprender cómo nació la chispa entre el dirigente y Zulemita hay que remontarse a varios meses atrás y a un país en el extranjero. Más precisamente en la ciudad de Lima, en el marco de la final de la Copa Libertadores que el Millonario perdió con Flamengo en 2019.

Desde ese episodio surgió una conexión, que fue alimentándose, hasta que hace unos tres meses Rodolfo tomó una determinación muy importante. “Hace mucho que están juntos. Ellos dicen que son amigos, pero D'Onofrio hace tres meses se fue de la casa. Estaba casado él, tiene hijos y nietos", reveló Maite Peñoñori en LAM.

Respecto a las voces oficiales, Zulemita le escribió a la panelista Pía Shaw y apenas atinó a describir: “Somos muy amigos. Papá murió y él fue de gran contención para mí. Nos van a ver juntos todo el tiempo”. Por el momento, la heredera del ex primer mandatario prefirió eludir las confirmaciones.

En pos de descubrir la extensión o punto de origen de este noviazgo, Yanina Latorre aportó un dato importante, dado que expresó: "Yo los vi hace unos meses en un restaurante muy famoso en La Costanera. Los vi, saludé, pero pensaba que eran amigos. Ahora entendí todo".

El amor golpeó las puertas de Zulemita, que atendió ese llamado y se lanzó a darle rienda suelta a este vínculo precioso.