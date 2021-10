La bochornosa frase de Mauro Icardi en su carta a Wanda Nara que desató burlas y memes

Tras el anuncio oficial de reconciliación que hizo Wanda Nara en su perfil de Instagram, este martes se conoció el texto de la carta que le envió Mauro Icardi para convencer a la mediática de que desista de la idea del divorcio. Este martes en Los ángeles de la mañana (El Trece), leyeron el escrito del futbolista y una bochornosa frase desató burlas en el programa y memes en la red.

Mientras algunos hablan de un "show de la reconciliación", Wanda Nara compartió este martes un video a los besos ostentando su reconciliación con Mauro Icardi. Sin embargo, en horas de la mañana trascendió que la dura carta que le envió el delantero del PSG estuvo lejos de ser romántica.

El párrafo que despertó todo tipo de sarcasmo fue en el que Icardi le dice a Wanda: “Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero doy la vida por los nenes y por hacerlos felices. Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y compro ropa de Amazon, para que te des una idea y lo sabés muy bien. A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme. Yo no soy una mierd* y no me lo merezco, espero que con todo lo material seas feliz”.

Automáticamente, los internautas se lanzaron a las redes con divertidos memes sobre la insólita declaración de Mauro Icardi.