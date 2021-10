Florencia de la V tuvo que ser operada y compartió una reflexión sobre las prótesis mamarias

Florencia de la V ha estado faltando al programa en el que participa como panelista, A la tarde (América) y contó en sus redes sociales que hace algún tiempo los médicos encontraron fisuras en sus prótesis mamarias, por lo cual debió ser operada para removerlas y evitar problemas de salud.

La actriz además compartió una reflexión aprovechando el mes de la concientización por el cáncer de mama, llamando a todas las mujeres a realizarse los respectivos controles médicos.

"Todavía estamos transitando el mes de la concientización del cáncer de mama, una iniciativa que busca que recordemos hacernos los estudios de imagen necesarios para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Para quienes tenemos prótesis mamarias, además, estos exámenes resultan esenciales, ya que cada tanto es necesario corroborar que todo esté bien y no haya rupturas. De hecho, como ya les había contado, gracias a una mamografía realizada hace unas semanas, los médicos encontraron fisuras en mis prótesis y me comunicaron que debía someterme a una nueva intervención quirúrgica. La noticia me quitó el sueño durante mucho tiempo. Ese día llegó finalmente y la operación sucedió exitosamente", comenzó Florencia de la V en su posteo en Instagram.

La imagen que compartió Florencia de la V para concientizar a las mujeres para que se hagan los controles mamarios.

Luego agregó un mensaje concientización. "El pasado jueves 21 de octubre, me desperté de la anestesia medio boleada y un poco dolorida. Estaba en mi habitación sola y tenía mi compu junto a mi cama. No fue casual: la había dejado cerca porque quería tenerla a mano para dejar registro de lo que me pasara y luego compartir la experiencia con todxs ustedes. Lo primero que me vino a la mente cuando estuve más tranquila fue cómo había llegado hasta ahí con mis inseguridades, las contradicciones y, sobre todo, me acordaba del miedo que sentí al enterarme de que debía volver a pasar por el quirófano. La noche anterior no había podido pegar un ojo, pensaba en muchas cosas. Una operación, por más que sea algo estético, no deja de ser una intervención quirúrgica y por lo tanto, puede ser riesgosa", advirtió la artista.