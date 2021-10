El motivo que llevó a Natalia Oreiro a convertirse en ciudadana rusa

Hace más de dos décadas, Natalia Oreiro se convirtió en una estrella en Rusia, y este lunes a través de un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin, la artista obtuvo la ciudadanía rusa que había solicitado un tiempo atrás.

La actriz y cantante contó el año pasado que había presentado los documentos necesarios para solicitar la ciudadanía rusa, y recordó que en un programa de televisión de aquellas latitudes le habían preguntado en una oportunidad hasta qué punto se sentía rusa y ella había respondido: “Me falta que Putin me dé el pasaporte, porque no existe otra extranjera más rusa que yo. Putin, dame el pasaporte”.

Además, Natalia Oreiro había aclarado que no quería la ciudadanía para vivir en el país eslavo, sino como un gesto de agradecimiento al público ruso durante tantos años. “Para mí sería un honor desde un punto de vista simbólico. Claro, no viviré en Rusia, tengo residencia en Argentina, y mi hijo va a la escuela allí, pero esta es una forma de agradecer a todos el amor que me dan“, expresó la uruguaya en una entrevista.

La fuerte conexión de Natalia Oreiro con el pueblo ruso quedó plasmada en el documental Nasha Natasha (Nuestra Natalia), que muestra una gira realizada por la artista durante 40 días a lo largo y lo ancho de Rusia.