El mensaje que agotó la paciencia de Marta Fort en la red

Más de una década pasó desde el fallecimiento de Ricardo Fort y su recuerdo está más vigente que nunca. En su breve carrera en los medios, el chocolatero logró ganarse el corazón de miles y miles de personas que trasladaron su amor a sus hijos, Marta y Felipe. Prueba de ello, están las redes sociales de los adolescentes.

Martita, la joven de 17 años, cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram que diariamente le expresan su cariño. Sin embargo, al igual que le ocurría a su papá, también hay gente que no simpatiza con ella y no tiene problemas en decírselo. Ahora, un insistente comentario de un internauta colmó su paciencia y ella respondió de manera contundente.

Todo ocurrió cuando, como suele realizar frecuentemente, la joven se dedicó a despejar las inquietudes de los usuarios. "Me aburro, hagan preguntas", redactó. Así fue como alguien le consultó: "¿Algo que tengas ganas de hacer pero no te animes?". Ella respondió: "A ser cantante".

Más de una vez le consultaron "si tenía pensado operarse la voz" y ella, harta de la insistente pregunta, contestó: "Déjenme vivir".

Marta Fort

No es la primera vez que la joven genera alboroto con el contenido que sube a la web. Recientemente compartió una fotografía imitando una icónica postal de su papá y nadie la pasó por alto. "The show must go on (el show debe continuar)", redactó en la instantánea que se la ve sentada un majestuoso sillón plateado y de la que todos hablaron.