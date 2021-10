Por qué Camilo y Evaluna Montaner no quieren conocer el sexo de su bebé

El sol ilumina como nunca antes las vidas de Camilo y Evaluna Montaner, esa pareja tan feliz, que siempre se exhibe borboteante de amor, conexión y alegría. El cantante y la hija de Ricardo Montaner nadan por aguas de emoción con la noticia del embarazo, que sacudió sus días y conmocionó a los fanáticos.

Fiel al estilo de la familia, Camilo y Evaluna decidieron gritarle al mundo la buena nueva de una manera muy especial, en consonancia con el talento artístico que los caracteriza. Así, la pareja creó una canción dedicada a este acontecimiento, que se llama Indigo.

Los músicos armaron el tema y sobre todo el videoclip para comunicar el embarazo, en las imágenes se percibe el momento exacto en que Evaluna se realizó el test y sobre todo las reacciones impresionantes de los familiares. Prácticamente un reality.

Claro que el título de la pieza sonora no es caprichoso, ni al azar. Resulta que Camilo y Evaluna ya decidieron que Índigo será el nombre del bebé, y su origen se remite a Grecia, ya que significa persona de la India. Tal fue la repercusión, que el video ya superó los 36 millones de reproducciones.

Más allá que en primera instancia suena a varón, esta denominación se utiliza también para niñas. Entonces surge la gran incógnita y así brotó la extraña decisión de la pareja, que aseguró que no desea conocer el sexo de la criatura hasta que nazca, que no realizarán ningún estudio.

En una entrevista reciente a Telemundo, Evaluna explicó la razón por la que no quieren saber el género: "Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca".

A la hora de compartir la inspiración que creció en el seno del matrimonio para la elección del nombre, la hija de Ricardo expresó: "Es muy cool porque ahora que contamos el nombre, muchas personas nos contaron cosas sobre Índigo y nos gusta cada vez más. Decidimos que se llamará así porque cuando yo era pequeña crecí con una niña que se llama así y me encantaba. Siempre pensé que era un nombre para niña, pero después me di cuenta que es perfecto para niño también".

Y para confirmar los motivos de su determinación, Evaluna ratificó: "No queremos saber qué es hasta después que nazca".