El lapidario pedido de una periodista a Mauro Icardi en vivo

Casi una semana ha pasado desde que Wanda Nara desató la bomba de su separación en Instagram con un filoso mensaje hacia una destinataria incógnita, que rápidamente identificaron como la China Suárez. Durante los últimos días, no hubo quien no se hiciera eco del tema y sacara a la luz distintas teorías y versiones de lo que había realmente ocurrido. Tanto ella, como la actriz se expresaron en redes. Sin embargo, el que no salió a decir palabra fue Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi

En el programa de Karina Mazzocco, que se emite por América TV, hablaron sobre el Wanda Gate y apuntaron fuertemente contra el futbolista. “Este caso causa una fascinación descomunal”, señaló al aire la conductora y continuó: “La infidelidad, la traición, el amor, el desamor. Temas que atraviesan todos los estratos sociales. A todos no ha pasado o nos puede pasar. El Wanda Gate une a la Argentina. Todos, de una parte y la otra, tienen presente en alguna parte de su diario este caso que nos tiene hipnotizados”.

Y agregó: “Esto es como ver Netflix, pero los actores y guionistas son estos tres individuos reales que la están pasando mal. Pero llama la atención que sólo las que hablan son las dos mujeres ¿Y el macho alfa de este trío? ¿Dónde está? ¿Qué puso sobre la mesa este hombre? ¡Nada! ¡Mensajitos en Instagram! ¿De qué la va a jugar?”.

Cora de Barbieri

Cora de Barbieri, atenta a los dichos de su colega, lanzó un lapidario pedido para el jugador del París Saint-Germain Football Club. “Lo que hacés público lo tenés que terminar de manera pública ¡Hacete hombre y salí a hablar! ¡Hacete cargo! Está dejando pagando a su mujer, la madre de sus hijos, exponiéndola en un lugar desagrable ¡Él es responsable! ¿Es el santo de esta situación?”, sentenció frente a las cámaras.