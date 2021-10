Revelan el contenido de los comprometedores chats entre Wanda Nara y la China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez están atravesando un momento de máxima tensión, que está muy lejos de la relación cordial que aparentemente tuvieron durante un tiempo. Este miércoles, dieron a conocer el filoso contenido de los chats entre la mediática y la actriz en los tiempos en los que entre ellas había armonía.

Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana (El Trece) que habló con Wanda y la empresaria le compartió algunos diálogos que habría mantenido con la artista. “Me mostró una prueba que no voy a mostrar, le prometí no traicionarla, pero ella tenía vínculo con la China. Me mostró un chat de WhatsApp diciéndole: ‘Me hace mal tu hija, es la perfección. No podés tener hijos tan lindos’”, reveló Latorre, repitiendo textuales palabras que la China le habría dicho a Wanda.

Además, la panelista aseguró que Nara tiene audios con la China hablando mal de Pampita Ardohain, la exmujer de Benjamín Vicuña.

El escándalo que mantiene en vilo a todos ha tenido en esta jornada un importante capítulo con el fuerte descargo de la China Suárez, y la violenta respuesta de Wanda Nara.