El guiño de complicidad entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en medio del escándalo

El culebrón de Wanda Nara y Mauro Icardi adquiere ribetes cada vez más escandalosos, y este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece), revelaron que la empresaria y Benjamín Vicuña hablaron por teléfono y ya hay un guiño de complicidad entre ellos.

"Wanda le escribió a Benjamín, hablaron bastante y parece ser que él sabía todo, que le dijo (a la China): 'No te metas ahí, la conocés a Wanda y hay cinco pibes'. Y a ella no le importó, porque cuando él estuvo en Madrid ya lo sabía", aseguró Yanina Latorre.

Luego, la panelista agregó: "La niñera le cuenta todo a Vicuña y no creo que (la eche) porque de jueves a domingos está de joda en Madrid y la que le cuida a los pibes es la niñera".

Al comunicarse con Benjamín Vicuña, Yanina Latorre le advirtió: "'Sé que hablaste con Wanda'". A lo que el actor le respondió: "Me dijo 'Esperame que estoy con mis hijos', y le contesté: 'Hablame cuando quieras'.... y no me negó nada".

"No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender, esto es todo una pena", aseguró Latorre que le dijo el artista chileno.

Finalmente, la panelista argumentó: "A Vicuña ya le chupa un pito si es Icardi, si es Pedro, si hay actores, actrices o una horda de personas, ya está. El odio de Vicuña y lo entiendo, su dolor es que la China está en Madrid con sus hijos por un tema laboral y él siente que ella está de joda de jueves a domingos y los pibes quedan con su madre y la niñera, siente que si ella no los va a cuidar, se los podría dejar a él en Buenos Aires para que los cuide".

Además, ya hay un guiño de complicidad entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña, ya que ella lo empezó a seguir en Instagram ni bien se destapó todo el escándalo durante el fin de semana.

Wanda Nara empezó a seguir a Benjamín Vicuña en Instagram.

Recordemos que además en la edición de este lunes de LAM, dieron a conocer los escandalosos chats entre Mauro Icardi y la China Suárez.