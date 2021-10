Andrés Nara opinó sobre la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara hizo explotar la bomba mediática del año. Este sábado, la empresaria anunció su separación de Mauro Icardi, tras casi ocho años de relación. Todo empezó con un furioso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", disparó de forma sorpresiva y sin brindar mayores detalles de a quién se refería. Luego, dejó de seguir en Instagram a su marido de las redes sociales y eliminó todas las fotos donde aparecían juntos.

En medio del escándalo que se generó por la sorpresiva noticia, Andrés Nara, el padre de la mediática, habló sobre el sorpresivo anuncio. "Me enteré porque me pasaron la información. Me dolería muchísimo que se separen, porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas", comenzó diciendo en una audio de WhatsApp que le envió al periodista de espectáculos Juan Etchegoyen.

Luego aclaró que "él siempre la respetó mucho", en relación a los rumores sobre una supuesta infidelidad del jugador del PSG con la actriz La China Suárez.

"Los detalles personales de lo que ha pasado no los sé, pero no me gustaría meterme en una situación así. Ojalá que esto se aclare, obviamente lo que más me importa es que ella esté bien. Yo siempre voy a estar para ella y los chicos", finalizó.

Recordemos que la relación entre Wanda y su padre no siempre fue en buenos términos. Pasaron muchos años sin verse desde que él se divorció de su madre. El tenso vínculo se quebró aún más cuando la empresaria se separó de Maxi López en 2013, y su padre defendió a su ex yerno.