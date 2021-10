Por qué Camilo se pinta las uñas y usa ese extraño bigote

Camilo brilla por su luz propia, con toda su música maravillosa que sonoriza la vida de millones de personas en el planeta. Hace tiempo que el colombiano se transformó en una estrella, con su estilo tan amable y al unísono muy bailable. Las reproducciones en las plataformas digitales no detienen su ascensión para el cantante.

Dentro de sus cualidades, como esa personalidad que irradia paz y empatía, el novio de Evaluna Montaner también se destaca por su look, que se vincula con la sencillez en la vestimenta y la libertad, como su tendencia a mostrarse descalzo. Todo parece envuelto en un aura de espiritualidad.

Claro que otro de los rasgos distintivos de Camilo son los bigotes tupidos, con un formato peculiar, que no abunda en la actualidad y que encierra muchos secretos en cuanto al modo de moldearlos e incluso al origen de esa decisión de apostar por ese largo.

Los fanáticos se han preguntado en muchas ocasiones el argumento que impulsó al colombiano a dejarse los bigotes. El propio músico reveló el misterio y explicó: “Hace más o menos cinco años, tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto”.

Impresionante. Todo se remite a unos días sin cuidados en lo estético y el resultado azaroso generó un verdadero sello para Camilo. En la actualidad nadie lo reconocería sin su mostacho. Por eso, Camilo también aseguró que no se imagina sin esa marca: “Ahora veo fotos y videos míos sin bigote, y no me reconozco. Así que no hay planes de quitarlo. A mi esposa le encanta, y a ‘La Tribu’ le encanta”.

Claro que en un primer momento provocó algunas críticas en los usuarios, dado que en la sintonía típica de las redes sociales de expresar opiniones hirientes, muchos internautas le recriminaron el look. Lejos de dejarse influenciar, Camilo les respondió: “Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir”.

Otra de las aristas peculiares del nacido en Medellín se vincula con el arte que le imprime a sus uñas, con esos puntitos negros. En ese sentido, el cantante aportó una explicación mística, vinculada con su religiosidad y compartió: “Los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo”.