Toto Kirzner contó cómo hizo para superar haber sido abusado a los 7 años

La noche de PH fue todo un escándalo. Pero, a contramano de lo que suele ocurrir en la farándula argentina, de aquí salieron cosas buenas. Tomás Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó en vivo que sufrió un abuso cuando tenía sólo 7 años en una casa en un barrio cerrado que alquilaba su mamá en la zona norte.

Pero, con ganas de sacar todos los demonios de encima, el muchacho también reveló cómo hizo para superar aquellos terribles días. Con una actitud firme y valiente, Todo dijo que "estoy sorpresivamente bien contando esto", en el momento del fogón. "Hay un Toto de siete años que en tal situación le hubiese dijo no hace falta ver a tu amigo hoy, podes ir otro día. No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. En dos oportunidades abusaron de mí", confesó.

“En dos oportunidades abusaron de mí. Yo quería ir a la casa de mi amigo y tenía 7 años. Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad. Finalmente, ocurrió”, agregó.

"Agradezco especialmente a mis amigos. Ellos se acuerdan de cosas que yo había reprimido. Un amigo mío me dice: ‘Me acuerdo cuando vos eras chico que pasamos por la casa donde te pasó eso y siempre, entre esa casa y la del medio, decías vamos a jugar una carrera’. Esa cuadra siempre la hacía corriendo”, afirmó Toto.

“Mi psicólogo me dice: ‘Vos querías huir de eso’. Y mis amigos me dicen vos nos decías que corramos porque no querías que volviera a pasar. Mi psicólogo también me dice que es pandémico”, aseguró. Y allí le dio un lugar especial a sus padres: "Hace un par de años atrás se lo cuento a mi familia y a mis amigos más cercanos de la infancia. Y mis viejos ahí se unieron nuevamente para decir qué hacemos con esta situación".

“A mí me daba cosa contárselo a sus papás. Mi vieja que es lo más cuida del mundo. Pero el tema salió repentinamente. Yo estaba mirando el noticiero con mi vieja y con Fabi, me empieza a agarrar ataque de pánico, me desmayo y mi vieja, sola, que es de madre, me dice: ‘¿Te pasó algo a vos?’", rememoró.

“Yo ahora estoy muy bien con el tema y lo naturalizo en mi vida cotidiana. Decirlo acá me juega en contra porque es mucha exposición. No sé de qué sirve decirlo, pero ahora, como estoy tan tranquilo con el tema, puedo decirlo. Y estuve conflictuado hasta hace media hora porque no sabía si decírselos o cómo decirlo", terminó.

Qué dijo Flor Torrente, su hermana

Luego de ese episodio, Flor Torrente, su hermana, no se pudo contener y desde sus redes sociales publicó en su Instagram un hermoso mensaje con una foto de Toto bebé, acostado al lado suyo: “Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró”.

“Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas más de las que pensé. Primero creo que es importante, como dice mamá, acomodar los cajoncitos, y guardar cada cosa en su lugar. Una gran responsabilidad y una gran enseñanza: ser valientes, confiar en nosotros, ir por aquello que creemos y jamás callar”, agregó.

“Sos muy valiente bebe, se que muchas personas del otro lado se sienten identificados contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño. Valen la pena esos tres herpes. Te amo con todo mi ser, no podría decir cuanto, pero si con cada pedacito de mis cuerpos. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias”, finalizó.