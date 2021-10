El sentido posteo de Toto Kirzner tras confesar que fue abusado cuando era niño

Este sábado, Toto Kirzner estuvo como invitado al programa de Telefe PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí confesó que fue abusado cuando era niño, más precisamente a los siete años. Su testimonio generó una fuerte repercusión, por lo cual el joven hizo un sentido posteo para completar su fuerte testimonio.

"Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto. Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre. No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, contó Toto en el prograama conducido por Andy Kusnetzoff.

Además, el joven actor reveló cuál fue la reacción de Adrián Suar y Araceli González al enterarse del dramático hecho que marcó su vida.

Tras la emisión de PH: Podemos Hablar, Toto Kirzner compartió en su cuenta de Instagram una historia con la conmovedora canción The Sounds of Silence (Los sonidos del silencio) de Simon & Garfunkel, que comienza con la frase “Hola oscuridad, mi vieja amiga”. Además, en el posteo más reciente del artista en el feed, sus seguidores le dejaron comentarios de afecto y solidaridad.

Poco más tarde, para quebrar con el dramatismo de su testimonio, Toto Kirzner decidió subir un desopilante meme en el que un seguidor lo comparó con María Martha Serra Lima en su aparición en PH.