Tras la polémica, Juariu confesó qué pasó con Beto Casella tras renunciar a Bendita

Victoria Braier, más conocida como Juariu, habó de su polémica salida de Bendita (El Nueve), y confesó qué pasó con Beto Casella tras su renuncia al programa.

Invitada a Pampita Online (Net Tv), la influencer se refirió a su incorporación a la tercera edición de MasterChef Celebrity (Telefe), situación que llevó a su renuncia al histórico ciclo que conduce Casella.

"Yo estoy más que agradecida con Beto, me dieron un lugar enorme en Bendita. Me costó mucho dejarlo porque, realmente, era hermoso ir a trabajar ahí”, se sinceró Juariu. Luego, cuando le preguntaron si terminó bien con el conductor, ella aclaró: “Si, muy buena onda. De hecho me hicieron un video el día que me fui, fueron dos años espectaculares”.

Beto Casella y Juariu.

Hace algunos días, en entrevista con Paparazzi, Beto Casella disparó contra la producción del reality de gastronomía. “No tienen la delicadeza de avisarle al productor ejecutivo del programa o al conductor, como suele hacerse. ‘Che, ¿te molesta que me lleve a una panelista tuya?’ Eso se pregunta”, apuntó.

Por su parte, Juariu se limitó a explicar: “Son cosas entre canales y productoras que yo la verdad no tengo nada que ver”.