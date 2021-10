Barbie Vélez rompió el silencio y explicó por qué no usa su alianza de matrimonio

Ante las incansables consultas, Barbie Vélez contó en redes sociales la razón por las que no utiliza su anillo de casamiento. Además, la hija de Nazarena Vélez había sido blanco de paparazzi y periodistas al marcharse a Uruguay en soledad, al día siguiente de haber contraído matrimonio con Lucas Rodríguez.

En primera instancia, Barbie Vélez aclaró que el viaje a las tierras orientales estaba pautado desde antes del casamiento, ya que tiene proyectos cinematográficos en Uruguay. Por casualidades del destino, la actriz se casó el 25 de septiembre y al día siguiente debía presentarse en el rodaje de “El Asistente”.

En su cuenta de Instagram, a través de historias, la hija de Nazarena Vélez y Ariel Pucheta contó el misterio detrás de su sortija: "Me la saco todos los días porque tengo que filmar. Ahora me lo puse porque tengo el día libre", aclaró despejando todo tipo de dudas, a días de haberse casado en una fiesta que tuvo como organizadora a Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona.

Con sus pendientes también vive algo similar: "Lo mismo que mis aros, me los saqué todos y siento que me falta algo", detalló Barbie Vélez, una de las figuras destacadas de la farándula argentina, quien no pudo viajar con su reciente marido por cuestiones laborales y garantizó que luego habrá tiempo para seguir con los festejos: “Después nos vamos de luna de miel, así que no podía ausentarse tanto tiempo”.

Fuente: Instagram Barbie Vélez

Además del plano amoroso, que ha sido foco de atención desde su compromiso con el empresario Lucas Rodríguez, la primogénita de Nazarena atraviesa un gran presente profesional. Actualmente se encuentra en el rodaje del film uruguayo y, ante reiteradas consultas, adelantó: “Está muy buena. Muy muy feliz con esto, no les muestro porque no les puedo spoilear, sinceramente, pero estoy muy feliz”.