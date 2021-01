Revelan el polémico motivo por el cual El Polaco se quebró en MasterChef Celebrity

El día jueves El Polaco protagonizó una noche muy particular en MasterChef Celebrity. Luego de que su preparación no le saliera como esperaba y terminara directamente en la gala de eliminación del domingo, el artista se quebró y estuvo al borde de las lágrimas por la aparente impotencia de no lograr su cometido.

Fue en este contexto donde Marcelo Polino reveló en Cortá por Lozano la trastienda de lo sucedido. "Tiene una explicación. El día que se grabó ese programa, en el momento en que estaban grabando, el Polaco recibió el mensaje de Barby SIlenzi que se iba a su casa. ¿Se acuerdan cuando hubo esa mini separación?", explicó el embajador del reality culinario.

Hay que tener en cuenta que el reality graba los capítulos por adelantado, es decir que el episodio sucedió hace tres semanas. La referencia de Polino era de cuando Barby filtró el audio de WhatsApp en el que Federico Bal lo invitaba una pool party en su casa donde iba a haber mujeres. "Dicen que se desencajó y le salió todo mal a partir de eso. Perdió el eje", completó el periodista.

"El dato era importante, su mujer con una bebé diciéndole que se fueron de la casa. Por suerte todo se acomodó, están juntos y felices", concluyó.

