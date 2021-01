Eduardo Feinmann felpudeó a una periodista de C5N

El comienzo de la temporada de verano 2021 iba a generar una mayor cantidad de circulación de personas. Sin embargo, todo se tornó un descontrol en los principales puntos turísticos del país. A partir de los sucedido, durante el día de ayer se habló sobre la posibilidad de que se decretara una toque de queda sanitario. En este contexto, la periodista Daniela Ballester opinó sobre "las libertades individuales" y Eduardo Feimann le salió al cruce sin filtro.

Todo comenzó a raíz de un mensaje en Twitter de Cristian Ritondo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO, en el cual el funcionario cuestionaba la supuesta medida. "Nuevamente el Gobierno Nacional elige restringir las libertades individuales como única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus. Consideramos que faltan alternativas para cuidar a los argentinos sin descuidar la economía", aseguró el diputado.

Luego, la periodista de C5N dio su punto de vista. "Yo no sé si hay que restringir o no restringir, pero el argumento de las "libertades individuales" medio que ya no da...", manifestó. Fiel a su estilo, el ex conductor de A24 le respondió sin filtro: "Como que la propiedad privada ya no da. Como que la libertad de expresión y libertad de prensa ya no da. Como que la libertad de circulación ya no da. Como que el resto de los derechos y garantías de la CN ya no dan".