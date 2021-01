Tristeza absoluta: el doloroso momento que atraviesa Belinda

La cantante y actriz española-mexicana de 28 años, Belinda, expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram tras el fallecimiento de su mascota Gizmo, un chihuahua con el que compartió 13 años de su vida.

“La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho! Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste! Por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar conmigo incondicionalmente a mi lado! Te amo, mi bebé” escribió en una de sus historias de Instagram Belinda.

Luego Belinda Peregrín Schüll, publicó un videoclip con un filtro blanco y negro y una instrumental música de fondo que cargo de emotividad las distintas imágenes de la blonda junto a su fiel mascota.

“Mi angelito bebé por siempre. Me diste todo el amor del mundo” fue el mensaje que utilizó la pareja de Christian Nodal en otra imagen.

El luto que envuelve a Belinda. Perdió a su perro Gizmo luego de 13 años. pic.twitter.com/C78nOX3EO8 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) January 6, 2021

Rápidamente los millones de fanáticos de Belinda respondieron con mensajes de cariño y apoyo en este sensible momento. La joven artista replicó algunos de los mensajes en sus stories.