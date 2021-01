La tajante respuesta de Nancy Dupláa cuando le preguntaron si "volvieron mejores"

Nancy Dupláa estuvo como invitada del nuevo programa Los Mammones en la noche del martes por el canal América. Con su habitual estilo frontal, la actriz habló de todo, desde su vida laboral, hasta detalles de su vida cotidiana y sus convicciones políticas.

Como es sabido, tanto la artista como su marido, el actor Pablo Echarri, son fervientes defensores del oficialismo, y Dupláa habló del tema junto al conductor Jey Mammón. "Algunos me odian. Tener una postura política hace que algún compañero tampoco te quiera", confesó.

A lo que Mammón contestó: "Te la bancás, pero contame del cotidiano. ¿En la calle se escucha por abajo 'ahí van los kukas'?". Entonces Nancy detalló que en algunas oportunidades ha atravesado episodios de tensión en público: "Yo recibo una onda increíble en la calle. Hay una cercanía, una empatía, que yo la disfruto y es muy permanente. Después está lo otro. Lo otro sucede cuando hay dos o tres juntos y quieren generar un quilombo. Es muy injusto a veces. Tengo tres, cuatro, cinco episodios adelante de los chicos. Se plantea desparejo, porque no estás con la cabeza en eso y viene uno, te dice de atrás una cosa que no da y decís: '¿qué pasa, qué me decís?'. Es profundamente violento. Hay que hacer el trabajo de no entrar en esa violencia porque va a terminar todo mal".

Para cerrar con el momento político de la entrevista, el conductor le preguntó: "¿Volvieron mejores?". Y tras titubear una fracción de segundo, la actriz contestó con un tajante: "Sí, claro", manifestando su franco apoyo a la gestión de Alberto Fernández.