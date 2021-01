Arriba del escritorio: Romina Malaspina impactó a todos en la red

Romina Malaspina no para de dar de qué hablar con los hermosos looks que elige para salir al aire en la pantalla de Canal 26. Es, sin lugar a dudas, una de las conductoras jóvenes más hermosa de nuestro país. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones y medio de personas, no escatima nada a la hora de enseñar su belleza y sus publicaciones se llenan de likes y halagos.

Se hizo conocida en 2015 cuando participó del reality conducido por Jorge Rial: Gran Hermano. Si bien su paso por la casa no fue muy importante, le sirvió de puntapié para su carrera en los medios de comunicación. Participó además en otros programas televisivos en el extranjero: Doble Tentación, en Chile, y Sobrevivientes, en España.

Romina Malaspina en Gran Hermano

Su verdadero salto a la fama en Argentina fue, algunos meses atrás, cuando irrumpió en el noticiero en el cual hoy se encuentra al frente todas las noches junto a Diego Codini. Su aparición frente a las cámaras llamó la atención de más de uno de los televidentes y nadie pasó por alto su figura.

Con su carisma supo ganarse el corazones de millones de argentinos que hoy siguen minuto a minuto sus pasos. En sus redes sociales se muestra muy activa y diariamente comparte contenido que impacta. En las últimas horas, enseñó el look elegido para salir en la pantalla chica y dejó boquiabiertos a varios internautas.

"Hola qué haces", escribió en la publicación en la que se la puede ver sentada arriba del escritorio con un precioso conjunto de top y falda. La instantánea cosechó más de 150 mil 'me gusta' y un sinfín de comentarios.