¿Qué dijo?: la emotiva confesión de Karina que dejó a todos atónitos

Fruto del amor y de los seis años que estuvieron juntos Karina La Princesita y El Polaco, nació Sol. Hoy, la adolescente tiene 13 años y una fuerte presencia en las redes sociales. En el último tiempo, con la participación en el espectáculo Una Mágica Navidad, su popularidad creció notablemente.

Diariamente suele interactuar con sus seguidores en Instagram y en las últimas horas les permitió a los usuarios que le hicieran de todo tipo de preguntas para que ella respondiera. Fue allí cuando uno de los internautas la sorprendió. "¿Fuiste error o planeada? Ahre", indagó el seguidor. "Eran chiquitos, así que supongo que un error", respondió Sol haciendo alusión que sus padres tenían 19 años cuando la concibieron.

Al ver esto, Karina quiso intervenir y sorprendió a todos en la red con un contundente mensaje. "Señorita, quiero que sepa que LAS BENDICIONES DE DIOS TAMPOCO SE PLANEAN, SOLO LLEGAN. Usted no fue ningún error. Es la bendición más grande que Dios me dio", escribió la jurado del Cantando 2020.

La pareja se separó años atrás en medio de reproches de infidelidad y muchas idas y vueltas. En una reciente entrevista, la intérprete de 'Corazón mentiroso' habló de aquél difícil momento que atravesó. "Hoy con el papá de Sol está todo perfecto, pero en su momento me quedé sola, embarazada. Y eso es tristísimo. De repente me encontraba sola y yo mentía, no lo decía, porque tenía vergüenza", señaló.