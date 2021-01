Mostró de más: JLo eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Durante años Jennifer López ha sido considerada una de las estrellas más influyentes dentro de la industria, esto se debe a que cuenta con un talento y una simpatía inigualable, la combinación perfecta que le ha ayudado a ganarse el respeto y la admiración de muchos colegas, además acumula 140 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram, demostrando así que es una mujer sumamente talentosa.

Desde que comenzó el año la ex esposa de Marc Anthony ha estado imparable, pues a principios del mes lanzó su línea de cosméticos “JLo Beauty”, de una forma hechizante realizó la promoción de sus productos desde la playa, donde cautivó a todos al dejar en evidencia la perfección de su silueta a los 51 años, además sorprendió a todos con el vídeo de su tema “In The Morning”, donde se puede apreciar toda su belleza al natural.

Recientemente han estado circulando unas instantáneas de la intérprete del tema "El anillo", las mismas fueron publicadas en Instagram por una fan page dedicada a la vida de la cantante, en el material se puede apreciar que la prometida de Alex Rodríguez presumen un atuendo cautivador, el cual dejó poco a la imaginación dejando en evidencia la tonificada silueta de la intérprete del tema “Let's get loud”.

En esta ocasión la diva del Bronx demostró porque es la mujer más bella del mundo, además de dejar en evidencia que a sus 51 años posee una silueta impactante, capaz de dejar a más de uno delirando con su hermosura.¡Sin duda una sesión de fotos de impacto!.

Cómo era de esperarse ese material rápidamente causó sensación a través de redes sociales y millones de sus seguidores se manifestaron dando like y dejando cientos de comentarios que elogian la belleza y la simpatía de la intérprete del tema “Jenny from the block”.