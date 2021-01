La Bomba Tucumana con coronavirus: ¿qué pasará con el Cantando?

A días de la gran final del Cantando 2020, Gladys "La Bomba Tucumana" recibió la peor noticia: contrajo coronavirus. Junto a su hijo, Tyago Griffo, son una de las parejas más virtuosas del certamen que se emite por la pantalla de eltrece. El joven, en los próximos días deberá hacerse el hisopado para conocer si él también se contagió.

Mientras tanto, la producción ya tiene a quienes serán los encargados de cuidar su lugar en la pista mientras no estén. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. Este lunes saldrán al aire la vocalista de Bandana, Lissa Vera y el ex compañero de Carmen Barbieri, Mariano Zito.

En la última gala de eliminación el dúo se encontraba en la cuerda floja y fue uno de los salvados por el jurado compuesto por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán. Hoy están dentro de las ocho mejores parejas del certamen y la repentina noticia fue un de balde de agua fría para Gladys, quien, días atrás, reveló al aire que creía que se iba de la competencia.

En un feroz cruce al aire, la cantante dejó en claro que no esperaba ser salvada por el jurado y señaló las diferencias que tiene con Karina, quien debe evaluar su desempeño delante de las cámaras. "Gracias por todo, pero siento que no me van a elegir, que no les gusta mi voz cascada. No es una estrategia. Soy muy digna", indicó en vivo.

"El jurado siempre fue maravilloso conmigo, menos Karina. No tengo nada en contra de ella. Ella dijo que no somos amigas y es cierto. Yo no quiero serlo", lanzó picante la intérprete de 'La Pollera Amarilla' y fue el puntapié para protagonizar, otra vez, un tenso ida y vuelta con la jurado.