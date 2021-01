La desgarradora carta de Sofía Zámolo a su hija: “Gracias y perdón…”

El pasado 29 de octubre, Sofía Zámolo dio a luz a su primera hija: California. Lo que para muchos sería pura felicidad, para ella no lo es del todo. A pesar de poder tener en sus brazos a su ansiada hija, María Cristina Guerrero, su mamá, está luchando contra una dura enfermedad. Angustiada por el difícil momento que le toca vivir, la modelo le dedicó unas palabras a su pequeña en su cuenta de Instagram.

“Hija: llegaste a mi vida para darme paz. Para llenar los momentos de ternura y pura sonrisa. Gracias y perdón por venir en un momento tan difícil. Prometo darte todo de mí para que seas una buena y linda persona por dentro que es lo que realmente vale”, comenzó su escrito.

“Espero que puedas entender el momento durísimo que me toca vivir hoy. Hago lo posible para no transmitirte mi angustia, mis miedos, mi desesperación que siento al ver a mi mamá como la veo cada día. Ojalá puedas disfrutarla mucho más. Pero eso es algo que solo Dios decide y que uno tiene que soltar”, continuó.

“Espero estar siendo la mejor madre que te mereces. Me parte el alma pensar en lo que te toca vivir a mi lado hoy. Pero Dios y la Virgen te enviaron en este momento y ellos saben por qué. Te amo. Sos mi vida. Me das vida. Me das paz. Me das amor cada día. Gracias”, cerró.

Natalie Weber, fue una de las primeras en dejarle un comentario de apoyo en la publicación que, al momento, tiene más de 50 mil likes. "Sos lo mejor que le pudo pasar a Cali, ella eligió llegar ahora y acompañarte , tener una mamá así es una bendición y ella lo sabe. ¡Tus brazos son hogar! ¡Fuerza amiga, te amo!”, escribió.