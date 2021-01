A la orilla de la piscina:Kendall Jenner se llevó todas las miradas

La modelo y empresaria estadounidense Kendall Jenner se ha convertido una de las figuras públicas más populares del momento y esto se debe a la popularidad que ha tenido desde el 2007 por participar en el reality show familiar "Keeping Up with the Kardashians". Gracias a su talento es una de las mujeres más seguidas en redes sociales.

La reconocida celebridad televisiva, constantemente suele acaparar miradas y reflectores al presumir su belleza, es considerada una de las artistas más influyentes en la moda, ya que siempre demuestra su buen gusto por las prendas que están en tendencia, logrando outfits totalmente cautivadores y cuenta con 149 millones de seguidores en Instagram.

Lo cierto es que hace pocas horas Kendall Jenner compartió un carrusel de cuatro fotografías es su cuenta oficial en Instagram, donde se puede apreciar que se encuentra en el área de la piscina y de una forma cautivadora dejó en evidencia su tonificada silueta, de esta manera dejó a todos sus seguidores paralizados acumulando hasta los momentos más de 6 millones de visualizaciones en su publicación.

“Un nuevo día! un buen día!” ese fue el mensaje con el cual Kendall Jenner acompañó su más reciente posteo donde presume un bikini con tonalidades en color naranja un color que resalta con su piel. De esta forma cautivadora la hermana de Kim Kardashian se apoderó de las redes sociales al presumir sus belleza frente a las cámaras.

“¡Eres el paraíso! No importa a donde vayas, el paraíso sigue”, “Llévame a este paraíso”, “Bienvenido al paraíso”, “¡asombroso! Nos encanta verte en el bikini”, “Realmente clavado el esquema de color”, estos fueron algunos de los halagos que Kendall recibió por su reciente publicación.