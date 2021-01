Denis Dumas, ¿feliz con la renuncia de Barbie Simons a "Hay que Ver"?

Barbie Simons contó en LAM cómo se enteró del embarazo de su amiga Pampita y luego fue suspendida de "Hay que ver", el programa conducido por Denise Dumas y José María Listorti, donde era panelista. El motivo, según le dijo la producción, fue por no haber revelado esos detalles en El Nueve. Luego terminó renunciando y denunció maltratos de "un compañero de trabajo". Aparentemente, se refiere a Fernanda Iglesias. Dumas hoy dio detalles sobre lo ocurrido.

Barbie Simons es una de las 6 amigas más cercanas a Pampita y en Los Ángeles de la Mañana, el programa de El Trece que conduce Ángel de Brito realizó un móvil días atrás donde contó detalles de cómo la modelo les anunció su embarazo. Eso habría generado un gran enojo por parte de la producción de Hay que ver, al punto tal de que la suspendieron. Adujeron que era por no haber dado la primicia en el programa de Dumas y Listorti.

Finalizada la sanción, Simons decidió regresar pero finalmente renunció: "Volví y no soporté. Estoy en un momento de mi vida en el que elijo correrme de lugares donde no me siento cómoda o bien. Después de todo lo que he trabajado, hay ciertas cosas que no negocio a esta altura de mi vida, y por eso me levanté y me fui", explicó a La Nación.

Además, lanzó: "Aguanté mucho estos dos años, pero ya era insostenible la agresión constante, y hay cosas que no tolero de un compañero ni de nadie, pero mucho menos en un ámbito de trabajo".

Más tarde, Ángel de Brito reveló que Simons le dijo: "Volví con la mejor de las ondas, a pesar del castigo, pero hay otras cosas peores que debieran ser sancionadas como el maltrato al aire y fuera del aire por parte de una compañera en un ámbito de trabajo. No debería estar permitido”.

Según el conductor de LAM la hija del recordado Leonardo Simons se refiere a las rispideces que tiene con su compañera Fernanda Iglesias. "Es con la que más chocaba en el programa y tuvieron varias discusiones. De hecho, ayer abandonó el programa al aire. Tuvieron un cruce, se sacó el micrófono y se fue”, contó.

Pero eso no fue todo, según dijo de Brito apenas renunció Barbie Simons, Denise Dumas la eliminó del chat laboral de WhatsApp. Más tarde, la conductora de Hay que ver minimizó la situación en Primicias Ya: "Yo la quiero mucho a Barbie y ella lo sabe. Siempre elimino gente del chat cuando se van del programa, porque soy la administradora. Es el chat de trabajo, no es nada personal".

"De verdad que la quiero a Barbie y la quiero a Fer. Me da pena que no siguiera, pero no se llevaban bien", agregó Dumas. Sin embargo, según la conductora no sólo con Iglesias Simons tenía disputas: "Ella (Barbie) no se llevaba bien con varios compañeros. Fer no fue la única".