Stefanía Roitman bailó con un mini short que provocó la reacción de Ricardo Montaner

Stefanía Roitman es una actriz, conductora de televisión y licenciada en economía empresarial argentina que es dueña de una belleza sumamente cautivante que a diario suma más seguidores en todas partes. Esto le a permitido ser reconocida en diversos lugares del mundo que quedan anonadados con su figura.

A principios del año pasado formalizó su noviazgo con el cantante Ricky Montaner, que es uno de los hijos del legendario artista Ricardo Montaner. En tanto que a finales del 2020, el famoso artista, le propuso casamiento y además le prometió que le brindaría la boda de sus sueños. Claramente éste será uno de los momentos más importantes en la vida de ambos jóvenes.

Por su parte desde ese momento la feliz pareja comparte distintos recuerdos en las redes sociales que dejan muy admirados a sus seguidores de toda América Latina y el resto del planeta que no paran de comentar y de darles likes a todos sus posteos. Además, en ellos, se ve lo bien que se llevan juntos y que sin lugar a dudas son el uno para el otro.

Asimismo junto con su cuñada Evaluna Montaner todo el tiempo suben a TikTok diversos videos donde ambas aparecen bailando y cantando. Por los que sus fanáticos comparten y comentan todas sus publicaciones elogiando lo bien que baila y el gran talento que posee tanto para la actuación como para el canto.

Hace algunas horas atrás la bella Stefanía compartió en Instagram un video de ella donde se la puede ver intentando realizar la coreografía de la reciente canción de Camilo llamada "Ropa Cara". Sin embargo la misma no pudo ser realizada ya que su mascota no la dejó bailar. Esto claramente no solo cautivó a todos sus seguidores sino también a su cuñada Evaluna y a su futuro suegro Ricardo Montaner que le contestó con corazones.