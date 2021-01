Dónde estaba Claudia Villafañe cuando se enteró de la muerte de Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona marcó un antes y después. Seguidores, amigos y familiares aún siguen sorprendidos por la pérdida del Diez. Ahora, su exesposa, Claudia Villafañe, contó por primera vez cómo se enteró de la triste noticia.

"Estaba en la peluquería cuando me llamó mi hija comentándome la situación", comenzó recordando Villafañe en una entrevista con Telefe. Luego, la empresaria también admitió que en ese momento no podía creer lo que estaba escuchando. "No lo podía creer", dijo sobre aquél momento.

"Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrarnos con Gianinna", agregó. "No lo podía creer y hasta ahora tampoco, pero es algo que es de las chicas y mío, por los años y porque siempre va a ser el papá de mis hijas", aseguró.

Sobre la decisión de regresar pronto a las grabaciones del certamen que terminó ganando, dijo: "Estuve dos días sin participar, y el lunes me hizo bien volver a sentir el abrazo de mis compañeros y de todo el equipo del programa", sumó.

Claudia también reconoció que la repentina muerte de Maradona la afectó mucho, pero que gracias a su participación dentro del programa encontró un refugio para seguir. "Lloré lo que tenía que llorar y cuando entré con mis compañeros ya fue distinto", señaló.

Luego de la muerte de Diego pidió seguir adelante con el trabajo, sin privilegios y con un trato igualitario, como una participante más. "La situación fue dura, pero tuve que poner alma, corazón y vida", sintetizó Villafañe, que una vez más, dio muestras de entereza.