Barbie Simons renunció al programa de Dumas y Listorti por agresiones

Barbie Simons es íntima amiga de Pampita y fue de las primeras en conocer la noticia de su embarazo. La panelista de "Hay que ver", el programa de Canal Nueve conducido por Denise Dumas y José María Listorti, contó detalles de aquella noticia en El Trece y la suspendieron de su trabajo. Esta semana renunció y dijo los motivos.

Barbie Simons es una de las 6 amigas más cercanas a Pampita y en Los Ángeles de la Mañana, el programa de El Trece que conduce Ángel de Brito realizó un móvil días atrás donde contó detalles de cómo la modelo les anunció su embarazo.

Además, la hija del recordado Leonardo Simons, también bromeó con Ángel de Brito chicanéandolo por haber sido quien tenía la primicia, al punto tal de que se enteró de la feliz noticia antes que ellas. "Te lo voy a contar: le dijimos (a Pampita): '¿se puede saber cómo Ángel (de Brito) lo sabía antes que nosotras?'" y continuó: "Explicame, ¿quién le cuenta a Ángel? ¿Boquean del laboratorio?".

Allí mismo el conductor, fiel a su serio estilo, sólo se limitó a responder: "Tengo un detector". Todo esto habría generado un gran enojo por parte de la producción de Hay que ver, al punto tal de que la suspendieron. Adujeron que era por no haber dado la primicia en el programa de Dumas y Listorti.

Finalizada la sanción, Simons decidió regresar pero finalmente renunció: "Volví y no soporté. Estoy en un momento de mi vida en el que elijo correrme de lugares donde no me siento cómoda o bien. Después de todo lo que he trabajado, hay ciertas cosas que no negocio a esta altura de mi vida, y por eso me levanté y me fui", explicó a La Nación.

Además, lanzó: "Aguanté mucho estos dos años, pero ya era insostenible la agresión constante, y hay cosas que no tolero de un compañero ni de nadie, pero mucho menos en un ámbito de trabajo", sin dar mayores detalles sobre quién habría sido ese compañero con el que se sintió incómoda todo este tiempo.