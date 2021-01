Floppy Tesouro enciende el verano con imágenes desde las playas de Miami

Floppy Tesouro se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Miami. Luego de la trsite noticia de sus separación, la modelo decidió pasar unos días de relax en la paradisíacas costas de South Beach.

Desde sus redes, compartió con sus más de 1.3 millones de seguidores algunos posteos super sensuales. En el primero, se la puede ver recostada en una reposera leyendo un libro. Rápidamente la el posteo superó los 45 mil "likes".

Luego, compartió un video recostada al en la playa al borde del mar. También generó gran repercusión de sus seguidores, que sumaron más de 21 mil "me gusta" a las imágenes.

Recordemos que las últimas horas, Floppy se refirió a su separación de Rodrigo Fernández Prieto y aseguró que "los dos están atravesando un momento difícil".

El pasado 11 de enero, la mediática contó que se había separado tras cuatro años en pareja del papá de su hija Moorea. Días después de que se confirmara la noticia, la periodista Barbie Simons hizo una explosiva declaración y dio a entender que el empresario se habría ido de vacaciones a Panamá junto a Silvina Luna.

Rápidamente, Luna decidió no esquivar el problema y habló en diálogo con Esto no es Hollywood. "Nada que ver lo del romance. Es uno de mis mejores amigos, es familia", aclaró la ex hermanita.

Por su parte, una semana después de que saliera a la luz el escándalo, Floppy declaró a la revista Caras. "Estoy desconectada completamente, sí es un hecho que estoy separada; no hubo ni hay terceros en discordia, nada más decidimos separarnos", expresó.