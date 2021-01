El particular mensaje de Dalma Maradona por el triunfo de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe se consagró campeona de Masterchef Celebrity. La empresaria le ganó la final a Analía Franchín en una apasionante definición, en la que también estuvieron presentes Dalma y Gianinna Maradona.

"Realmente lo dejó todo, sé que está muy nerviosa, y nosotras también, así que lo mejor para las dos, que sea una noche linda", dijo la mayor de las hermanas. Intrigado por el apodo de la empresaria, Santiago Del Moro le consultó de dónde había salido el “Tata”, a lo que ella respondió: "Fue Benja, el inventor del nombre fue él".

Una vez terminada la competencia, Dalma escribió un mensaje en las redes. "¡Siempre con vos! ¡Para siempre los 4 juntos! ¡Gracias Babu! ¡Gracias Tata! (el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta! )", escribió en su cuenta de Twitter junto a una tierna imagen de las tres en pleno festejo, pero haciendo alusión también a su padre, Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre pasado.

En la publicación, un seguidor le expresó: "Firmá para la segunda temporada". Rápidamente, ella señaló: "Me invitaron pero ya dije que no. ¡No estoy preparada! Todavía lloro de la nada...¡No me quiero exponer!".

Recordemos que antes de la gran final, Dalma se había mostrado enojada con quienes aseguraban que el reality estaba arreglado. "Cometí el grave error de leer algunos de los comentarios que le escriben a mi mamá y a Analía por la final y a las dos les dicen que la final está arreglada para que gane cada una", escribió en una story en Instagram junto a emojis de risa. Y continuó con su descargo: "¿En qué quedamos? ¡No puedo creer lo que jode dos mujeres tan power estén la final! ¡No gana el que más necesita el premio!". Y cerró el tema, tratando de apaciguar los ánimos de la gente: "¡Relajen que hoy es una noche de alegría! Mi corazón está con la Tata, pero las dos son merecedoras. ¡No hinchen! Hay cosas graves de verdad, no se envenenen por un programa de tele, disfrútenlo!".