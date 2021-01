Pamela David se confesó e impactó: "Hace años que..."

Desde hace más de un año, Pamela David, se alejó de las cámaras de televisión y le puso una pausa a su carrera en los medios. Luego de estar al aire por un largo período de tiempo, decidió dejar su programa en América TV porque estaba "desencantada" con lo que realizaba. Lejos de olvidarse de su faceta periodística, la conductora se dedicó a realizar entrevistas con diversos especialistas en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 600 mil personas.

La morocha se encuentra en nuestra provincia preparándose, tal como lo reveló hace poco tiempo atrás, para hacerse cargo del Grupo América Cuyo. Desde aquí se dedica a compartir hermosas postales con sus seguidores que se llenan de likes y halagos en cuestión de segundos.

En las últimas horas, la mujer de Daniel Vila, sorprendió a todos sus fanáticos con una confesión en sus redes sociales. Pamela subió una instantánea abrazada a un galán y escribió: "¡Siiii chicas, lo grito a los cuatro vientos! Hace años que me atiendo con @dr_felicef y es de mi total confianza".

El doctor Fernando Felice es cirujano plástico, experto en uso avanzado de inyectables y, además, es conferencista internacional. La publicación acaparó la atención de más de uno y se llenó de comentarios de todo tipo.

"Me encanta Pame porque estas super joven pero natural", "Se te ve espléndida", "No te hace falta", "Pame feliz de verte sonriente te esperamos en la pantalla bella mujer bonita haciendo derroche de glamour que está faltando en los programas", "No recomienden médicos... después se hacen las sorprendidas cuando pasan cosas", "No aprenden más", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.