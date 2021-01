Mostró de más: el descuido de Sofi Morandi por no usar ropa interior

Sofi Morandi se encuentra de vacaciones en nuestra provincia y comparte a diario cada una de sus vivencias. En las últimas horas, protagonizó un blooper cuando hacía tirolesa, ya que se le dio vuelta la remera, y al no usar corpiño mostró de más.

Lejos de querer ocultar su vergüenza por lo sucedido, la actriz compartió imágenes del insólito momento en su cuenta de Instagram, donde además brindó una explicación.

"Acabo de pelar en un canopy. Hermoso story time", escribió la influencer junto con una foto mostrando el momento exacto, y tapando con un emoji para evitar la censura de la red social.

"Fue muy gracioso. En un momento había que hacer una pirueta y yo lo di todo. Caí con los brazos para atrás y escucho: "¡Las te.., las te...!", indicó la ganadora del Bailando 2018.

"Además, no uso corpiño desde que me las hice, ah, explicaba todo, y bue, quedé en te... al aire libre. Una hermosa experiencia", remató la ex participante del Cantando 2020.

Además, Morandi le agradeció al centro de estética que le realizó la intervención quirúrgica por "dejáserlas divinas para la señora Pachamama".

Recordemos que la actriz se operó a comienzos de 2019. En ese momento había comentado algo que iba absolutamente en contra de lo que le sucedió por accidente en Mendoza. “Yo me re tapo, me las hice re para mí y estoy muy chocha”, declaró en mayo de ese año en una visita a Los Ángeles de la Mañana.