El encuentro íntimo entre Lali Espósito y Leo Sbaraglia que desató rumores de romance

Tras pasar las fiestas en Argentina Lali Espósito regresó a Madrid para continuar con las grabaciones de la miniserie Sky Rojo, que próximamente se verá por Netflix. Durante su estadía en Madrid, la actriz se encuentra abocada plenamente a sus compromisos laborales, aunque siempre encuentra tiempo para compartir con sus amigos el poco tiempo libre que le queda.

En los últimos días, la actriz fue testigo del temporal Filomena, la nevada más grande en los últimos 60 años, que colapsó a la capital española. Carreteras cortadas, transporte urbano y ferroviario suspendido, y el aeropuerto paralizado es apenas horas. En este sentido, el temporal la encontró viajando en la ruta, lo que la mantuvo durante quince horas adentro de un auto sin poder avanzar y compartió su experiencia en las redes sociales. Finalmente, debió salir a pie para llegar a su destino.

"De los creadores de '17 horas atrapada en la tormenta de nieve' llega 'chicos, tanta nieve no es normal'. Esta sí, apta para todo público", manifestó en uno de sus últimos posteos en Instagram.

Sus fotos y videos recibieron más de 362 mil "Me gusta" y miles de mensajes. Pero uno muy particular que sorprendió a todos sus fanáticos. Fue Leo Sbaraglia quien invitó a la joven a encontrarse ya que él también se encuentra en Madrid. "¿Cuándo nos vemos? Esta semana si o si, que ya me voy", le comentó el actor.

Si bien la cantante no respondió la oferta en la publicación, sí logró coordinar con el actor por privado ya que en la tarde de este miércoles concretaron el tan esperado encuentro.

A través de las historias, Lali subió una foto de la reunión íntima con Sbaraglia en un restaurante y manifestó: "Mi cita". Además, agregó el emoji de un corazón.

Recordemos que los actores se hicieron grandes amigos luego de protagonizar en 2018 la película "Acusada". El filme dirigido por Gonzalo Tobal trata sobre la vida de Dolores Dreier ( Espósito), una joven que lleva una vida normal hasta que su mejor amiga aparece asesinada luego de una fiesta. Unos años después, ella es la única acusada por el crimen, en un caso de gran exposición mediática que la ha puesto en el centro de la escena: la opinión pública se debate por la culpabilidad o inocencia de la acusada, y todos parecen tener razones para implicarla o no en el caso.