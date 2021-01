Mirá cómo Andrea Rincón se inspiró en Wanda Nara para mejorar su situación económica

Andrea Rincón fue la protagonista de una nueva emisión del ciclo Los Mammones que se emite por Ámerica. Allí, Jey Mammon le preguntó si era verdad que Wanda Nara la había inspirado a comenzar su carrera como famosa.

"Es cierto. Yo estaba viviendo en una pieza de una pensión y la verdad es que la estaba pasando muy mal a nivel económico. Trabajaba de vendedora en un local de ropa. Promocionaba una tarjeta del local. Estaba en una pensión de dos por dos. Compartía el baño, compartía la cocina y lo único que tenía era la cama y el lugar donde estaba...", le contestó la actriz.

Luego, agregó: "Yo a Wanda no la conocía. De repente prendí la tele y vi que había una chica bailando en una fábrica. Se subió a una tarima y habían hombres trabajando. Ella tenía una calza y un top y se puso a bailar para los tipos y los tipos le gritaban. Era en un programa de tele".

Fue el momento en el que se dio cuenta de que podía trabajar en la televisión: "Yo dije: ‘Esa chica no tiene familia, no tiene amigos, nadie que le diga nada’. Me agarró algo.... Empecé como las viejas chusmas y cuando salió se subió a un Mini Cooper y dijo: ‘Ahora voy a mostrar mi departamento’. Y tenía un piso que daba al río, el auto…".

"Hoy soy otra persona. Hoy nadie me dice quién soy. No me voy a dejar manipular por nadie. Sé dónde meterme", afirmó Rincón sobre el camino que recorrió para convertirse en la mujer que es hoy.