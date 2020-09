Andy Kusnetzoff retornó a la televisión: "El virus no es joda"

En julio, Andy Kusnetzoff fue diagnosticado positivo de coronavirus y por esta razón desde Telefe decidieron poner en pausa la salida al aire de PH. Podemos hablar. El periodista estuvo internado con neumonia una semana y luego se aisló de su familia para evitar contagiarlos. Recién el mes pasado volvió a su programa radial.

Su vuelta a la pantalla chica demoró un poco más en llegar y el motivo fue que Kusnetzoff quería estar "bien físicamente" ya que el virus lo había dejado muy cansado.

"Como saben, me contagié de COVID, como les pasó a muchos argentinos. Solamente quiero agradecerles por los miles de mensajes buena onda. Por momentos le tenía un poco de miedo a las redes. Decís ‘a ver qué van a decir’, pero súper buena onda todo el mundo, me llamaron, me mandaron mensajes. Sobre todo a los médicos que me ayudaron", comenzó su relato al inicio del programa.

"Estamos al límite: esperaba que en septiembre estuviéramos mejor. Así que gracias a todos por cuidarse. Tenía ganas de volver y de compartir el programa con ustedes. Me siento bien", agregó.

“Lo que no se puede negar es que el virus no es joda, existe. Uno me decía ‘no pasa nada’, y yo le dije ‘mirá, estás hablando conmigo, que estuve internado, con fiebre y neumonía, no es que no pasa nada’”, manifestó con respecto a quienes se burlan de la enfermedad.