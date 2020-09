Lollapalooza Argentina: cómo solicitar la devolución de entradas

La edición 2020 del Lollapalooza Argentina iba a celebrarse en marzo de este año. El mega festival internacional ya tenía todo listo para realizar su séptima edición en nuestro país, pero la llegada de la pandemia de coronavirus a la región obligó a sus organizadores a suspender el evento.

En una primera instancia, el festival fue reprogramado para noviembre de 2020, pero la situación sanitaria empeoró y finalmente se decidió pasar todo para 2021. Las fechas confirmadas por la productora son 26, 27 y 28 de noviembre de 2021 en el hipódromo de San Isidro.

"Ante los hechos de público conocimiento, lo resuelto por las autoridades gubernamentales y las recomendaciones sanitarias existentes, comunicamos la nueva reprogramación del festival Lollapalooza Argentina para los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2021.

Nos hubiera encantado poder ofrecerles otra edición memorable este año, pero la salud y seguridad de los fans, artistas, staff, sponsors y nuestra comunidad, continúa siendo nuestra máxima prioridad.

Todas las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas. Quienes deseen solicitar el reembolso de sus tickets podrán hacerlo.

Tan pronto sea posible, compartiremos el nuevo Line Up 2021.

Agradecemos su confianza y apoyo constantes para que todos podamos seguir disfrutando de la experiencia Lollapalooza", dicta el comunicado oficial publicado anoche.

Con un total de casi 300 mil entradas vendidas para su edición 2020, muchos de los que pagaron sus tickets no quieren esperar hasta noviembre de 2021 para disfrutar de una evento que pagaron para marzo de 2020. Aunque las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas reprogramadas, claramente los artistas no serán los mismos - es más, aún no se conocen quiénes vendrán - y ya comenzaron las consultas para lograr el reembolso del dinero.

La política de entradas es la siguiente:

Todas las entradas ya adquiridas son válidas para las fechas reprogramadas. Quienes quieran solicitar el reembolso de sus entradas podrán hacerlo a partir del lunes 7 al miércoles 30 de septiembre de 2020 inclusive.

Adicionalmente, se habilitará un segundo período de reembolso que comenzará una vez anunciado el nuevo Line Up 2021, exclusivamente para aquellas personas que compraron sus entradas después de las 13 horas del día 10 de octubre de 2019, fecha en la que se anunció el Line Up original.

Hay distintas formas de gestionar el reembolso del dinero, esto depende de la forma en la que hiciste la compra (si compraste vía web, con tarjeta en punto de venta o en efectivo en punto de venta). En todos los casos es obligatorio acreditar la titularidad de la compra para acceder al reembolso.

Si compraste vía web:

Deberás ingresar a este link y seleccionar la opción "Reembolso" y completar el formulario correspondiente. Se te solicitará la siguiente información:

*Foto de frente del DNI del titular de la compra.

*Foto del frente de la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.

En caso que ya tengas la pulsera en tu poder:

*Foto donde se vea el frente de la pulsera y se distinga con claridad el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado en la parte frontal del chip. (Ver ejemplo foto 1).

Una foto donde se vea el chip cortado por la mitad y la tela de la pulsera por separado. (Ver ejemplo foto 2).

Una vez aprobado el reembolso te llegará un mail a la casilla de correo con la que hiciste la compra. Las devoluciones con tarjeta de crédito se verán reflejadas en tu próximo resumen de cuenta.

Si compraste en punto de venta con tarjeta de crédito tenés dos opciones:

Opción 1:

Deberás ingresar a este link y seleccionar la opción "Reembolso" y completar el formulario correspondiente.

Se te solicitará la siguiente información:

*Foto de frente del DNI del titular de la compra.

*Foto de frente de la tarjeta de crédito con la que se hizo la misma.

Número de cupón y de autorización. Estos los podés encontrar en el ticket de compra o bien en el resumen de tu tarjeta donde figura la operación.

En caso que tengas la pulsera en tu poder:

Foto donde se vea el frente de la pulsera y se distinga con claridad el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado en la parte frontal del chip. (Ver ejemplo foto 1).

Una foto donde se vea el chip cortado por la mitad y la tela de la pulsera por separado. (Ver ejemplo foto 2).

Una vez verificado los requisitos se realizará la devolución.

Opción 2:

Concurrir al punto de venta de La Rural - Av. Santa Fe 4201 (Frente a Plaza Italia) -, una vez que el mismo reabra sus puertas. Tendrás que presentar:

*DNI del titular de la compra.

*Tarjeta de crédito con la que realizaste la compra.

*Número de cupón y de autorización. Estos los podés encontrar en el ticket de compra o bien en el resumen de tu tarjeta donde figura la operación.

En caso de que tengas la pulsera en tu poder, tendrás que devolverlas en el punto de venta en el mismo momento de solicitar el reembolso.

Las devoluciones con tarjeta de crédito se verán reflejadas en tu próximo resumen de cuenta.

Si compraste en efectivo en los puntos de venta tenés dos opciones:

Opción 1:

Deberás ingresar a este link y seleccionar la opción "Reemboloso" y completar el formulario correspondiente.

Se te solicitará la siguiente información:

*Foto de frente del DNI del titular de la compra.

*CBU o datos de cuenta donde se acreditará este reembolso. El titular de la cuenta bancaria debe ser el mismo que el titular de la compra.

En caso que tengas la pulsera en tu poder:

Foto donde se vea el frente de la pulsera y se distinga con claridad el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado en la parte frontal del chip. (Ver ejemplo foto 1).

Una foto donde se vea el chip cortado por la mitad y la tela de la pulsera por separado. (Ver ejemplo foto 2).

Una vez verificado los requisitos se realizará la devolución.

Opción 2:

Concurrir al punto de venta de La Rural en Av. Santa Fe 4201 (Frente a Plaza Italia), una vez que el mismo reabra sus puertas, tendrás que presentar:

*DNI del titular de la compra.

En caso de que tengas la pulsera en tu poder, tendrás que devolverla en el punto de venta en el momento de solicitar el reembolso.

La devolución se realizará en efectivo en el mismo momento en que la titularidad de la compra sea verificada.